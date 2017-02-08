Вспышка заболевания острой кишечной инфекцией среди учеников Киевской средней специализированной музыкальной школы-интерната им. Н. Лысенко, Киевского государственного хореографического училища, Государственной художественной средней школы им. Т. Шевченко, локализована, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

«Все заболевшие дети выписаны из больницы», – отмечается в сообщении.

По результатам эпидемиологического расследования установлено, что за период с 3 по 4 февраля за медицинской помощью с признаками заболевания острой кишечной инфекцией в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева обратился 31 учащийся, осуществлено 42 выезда бригад медицинской помощи и медицины катастроф. К некоторым ученикам бригады экстренной медицинской помощи выезжали повторно.

4 февраля в инфекционное отделение Киевской городской детской клинической больницы №1 с диагнозом «острая кишечная инфекция» были госпитализированы 9 больных детей. По состоянию на 8 февраля все дети выписаны из больницы под расписку родителей.

С 4 февраля в указанных заведениях был временно приостановлен учебный процесс.

В ходе эпидемиологического обследования для проведения лабораторных исследований отобраны пробы пищевых продуктов. Лабораторные исследования продолжаются.

«Выводы о причинах и условиях, которые могли способствовать возникновению вспышки острой кишечной инфекции среди учащихся указанных учебных заведений, будут предоставлены после получения результатов лабораторных исследований», - пообещали в ведомстве.