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Чиновницу Департамента земельных ресурсов КГГА, которая требовала взятку в 40 тыс. грн, отстранили от должности. Ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

«По ходатайству прокуратуры города Киева сотруднице Департамента земельных ресурсов КГГА, которую накануне уличили в вымогательстве и получении 40 тыс. гривен взятки, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, она отстранена от должности», - говорится в сообщении.

Действия чиновницы квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, 6 февраля следователи столичной прокуратуры совместно с СБУ задержали злоумышленницу «на горячем» во время получения взятки от директора предприятия за содействие в решении вопроса об оформлении аренды на земельный участок.

 

 
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