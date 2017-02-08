В Кремле отвергают обвинения в причастности РФ к убийству командира батальона «Сомали», известного как «Гиви», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем какую-либо (причастность), отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий», — сказал Песков.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.