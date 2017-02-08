также в разделеОбщество
Аваков: Приоритетная версия убийства Шеремета – профессиональная деятельность 5
Эксперт: Проезд в маршрутках может подорожать на 50% 34
Кабмин выделил 12 миллионов на тушение террикона на Львовщине 8
В Украине из-за непогоды задерживается доставка почты 20
Появилось видео из кабинета, где убили «Гиви» 53
Бойцы АТО и их семьи получат единовременную денежную помощь 18
В Чехии требуют упростить въезд для работы украинцам 53
Главой Нацполиции стал Князев 62
В Украине впервые будут судить чиновника за неподачу е-декларации 47
СБУ: Сотрудники «Укргаздобычи» вывели 95 миллионов 27
На Ривненщине из-за снегопада нет проезда к 28 населенным пунктам 42
В Одессе афонские монахи привезли воинам АТО мощи Пантелеимона Целителя 40
В пяти областях из-за непогоды ограничено движение транспорта 35
Ультрас «Металлиста»: Фанаты «Райо Вальекано» воевали на Донбассе 73
Очередная волна гриппа ожидается в середине февраля 51
РосСМИ опубликовало фото и видео с места убийства «Гиви» 573
В СБУ пока не подтверждают информацию об убийстве «Гиви» 57
В Донецке убили «Гиви» 762

В Кремле отвергают обвинения в причастности РФ к убийству командира батальона «Сомали», известного как «Гиви», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, сообщает РИА Новости.

«Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем какую-либо (причастность), отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий», — сказал Песков.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит сегодня утром в Донецке в результате теракта.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Ботинки зимние