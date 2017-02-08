Правительство выделило 4 млн 898 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи участникам АТО, которые получили инвалидность, и семьям погибших бойцов. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

Согласно решению, единовременное пособие на общую сумму 2346,1 тыс. грн получат 9 человек, которым установлена ​​инвалидность в результате участия в АТО, из них:

1 человек (I группа инвалидности) получит 362,5 тыс., 4 человека (II группа инвалидности) – по 278,4 тыс., 4 человека (III группа инвалидности) – по 217,5 тыс.

Единовременное пособие на общую сумму 2 млн 552 тыс. грн получат 4 семьи погибших участников АТО.

Указанные средства будут направлены Минсоцполитики из резервного фонда государственного бюджета.