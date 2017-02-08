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В 2016 году цены на продукты питания выросли всего на 3,2% против роста на 40,1% в 2015-м, а на некоторые продукты - снизились.

Об этом на заседании правительства заявил председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает пресс-служба Кабмина.

По его словам, цены на овощи в прошлом году по сравнению с 2015 годом снизились на 28,6%.

Наиболее ощутимым падение цен было в Львовской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой, Черкасской и Запорожской областях. Там овощи за год подешевели на 32% и более. Значительное удешевление овощей наблюдалось и в Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Харьковской областях (минус 26-32%). Медленнее овощи дешевели в Закарпатской и Херсонской областях (менее чем на 20%).

Также в 2016 году уменьшилась цена и на сало, яйца, фрукты, рис и сахар. За год цены на эти товары упали на 10,1-1,2%.

При этом подорожали жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива (на 47,2%) и алкогольные напитки и табачные изделия на 22,5%.

«В целом произошло существенная стабилизация ценовой ситуации на потребительском рынке - здесь инфляция составила 12,4% и была в 3,5 раза ниже по сравнению с 2015 годом», - отметил Вернер.

 
ForUm

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