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Европейская комиссия приняла решение об отмене с 10 февраля антидемпинговой пошлины, которая применялась в отношении импорта украинских стальных канатов в Европейский Союз на протяжении последних 19 лет.

Соответствующее официальное уведомление о прекращении действия пошлины опубликовано 8 февраля 2017 года в Официальном журнале ЕС, передает УНИАН. 

В начале февраля этого года торговый представитель Украины Наталья Микольская сообщила, что в ближайшее время ожидается отмена антидемпинговой пошлины на импорт стальных канатов из Украины.

Она подчеркнула, что из-за пошлин европейский рынок был фактически закрыт для крупнейшего в нашей стране производителя этого вида продукции – компании «Стальканат-Силур».

Доля европейского рынка в общем объеме украинского экспорта по итогам 11 месяцев 2016 года составила 37,5%, что в абсолютных цифрах составляет 12,2 млрд долл., и на 3,1% превышает аналогичный показатель 11 месяцев 2015 года. Ключевыми статьями экспорта стали агропродукция (3,6 млрд долл.), металлургия (2,8 млрд долл.), машиностроение (порядка 2 млрд долл.), минеральные удобрения (1,2 млрд долл.), древесина и продукты ее переработки (816 млн долл.), продукция легкой промышленности (734 млн долл.), продукция химпрома (427 млн долл.). В целом положительную динамику экспорта в ЕС показали 13 регионов Украины.

 
ForUm

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