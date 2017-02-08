В Украине нужно построить модель, которая будет сдерживать рост потребительских цен. Об этом в ходе заседания Кабинета Министров заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает пресс-служба правительства.

«Очень важно, чтобы мы построили модель, которая будет сдерживать рост любых потребительских цен», - отметил он.

«Нам нужно больше уделять внимания мониторингу цен», - сказал он.

Премьер заверил, что правительство будет отслеживать ситуацию с потребительскими ценами в стране.

Гройсман отметил, что украинцы свидетельствуют о росте цен по разным позициям, например, на молочные продукты на 20-30%.

«Очень важно, чтобы повышение заработных плат не «съедалось» повышением цен. Сегодня мы в условиях свободного рынка можем компенсировать любой спрос», - подытожил премьер.

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн.

Национальный банк Украины из-за повышения минимальной заработной платы пересмотрел прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 9,1%.