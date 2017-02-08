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В III квартале 2016 года ВВП увеличился на 2%. Об этом сказал на заседании правительства председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Удалось достичь макроэкономической стабилизации в экономике Украины. В частности, после двух лет непрерывного падения экономика Украина стабилизировалась и демонстрирует постепенный рост. В III квартале 2016 ВВП увеличился на 2%», - подчеркнул Вернер.

По его словам, наиболее существенный рост валовой добавленной стоимости зафиксирован в строительстве, торговле, сельском хозяйстве, транспорте.

Кроме того, председатель Госкомстата отметил, что положительными факторами являются увеличение почти на четверть валового накопления основного капитала.

По предварительным оценкам, уже можно говорить об ускорении ВВП в IV квартале. «Ориентировочный рост ВВП в IV квартале по сравнению с соответствующим периодом 2015 году может составить от 4,5 до 4,8%», - сообщил он.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство выполняет свою задачу по стабилизации экономики.

«Мы с вами отвечаем за наши слова. Когда мы приходили в правительство, наша задача была стабилизировать экономику, остановить политический кризис, восстановить экономический рост. Сегодня я хочу констатировать, что Украина экономически поднимается с колен», - заявил Гройсман.
ForUm

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