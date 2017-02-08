Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой подозревают должностных лиц ОАО «Укргаздобыча» в выводе 95 миллионов гривен из общества. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Чиновники главного офиса «Укргаздобычи» и региональных филиалов общества по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг», - отмечается в сообщении.

Между тем, украинским законодательством запрещено осуществление охраны особо важных объектов государственной собственности частными структурами.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности.

Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки.

Напомним, в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, сегодня, 8 февраля, правоохранители проводят санкционированные обыски в помещениях ОАО «Укргаздобыча» в Киеве, Полтаве, Харьковской области и офисах частных коммерческих структур.

Продолжается досудебное следствие.