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В Ривненской области из-за снегопада отсутствует проезд к 28 населенным пунктам в 9 районах.

Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры в Facebook.

В частности, отсутствует проезд в таких районах:

Березновский р-н - 4 н.п.

Корецкий р-н - 8 н.п.

Демидовский р-н - 2 н.п.   

Дубенский р-н - 3 н.п.

Здолбуновский р-н - 3 н.п.

Корецкий р-н – 3 н.п.

Млыновский р-н - 1 н.п.  

Острожский р-н - 3 н.п.

Ривненский р-н - 1 н.п.

Ориентировочный срок предоставления проезда к этим населенным пунктам запланирован на 12 часов сегодняшнего дня, в Корецком районе – на 15.00.

 
ForUm

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