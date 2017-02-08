В Ривненской области из-за снегопада отсутствует проезд к 28 населенным пунктам в 9 районах.
Об этом сообщается на странице Министерства инфраструктуры в Facebook.
В частности, отсутствует проезд в таких районах:
Березновский р-н - 4 н.п.
Корецкий р-н - 8 н.п.
Демидовский р-н - 2 н.п.
Дубенский р-н - 3 н.п.
Здолбуновский р-н - 3 н.п.
Корецкий р-н – 3 н.п.
Млыновский р-н - 1 н.п.
Острожский р-н - 3 н.п.
Ривненский р-н - 1 н.п.
Ориентировочный срок предоставления проезда к этим населенным пунктам запланирован на 12 часов сегодняшнего дня, в Корецком районе – на 15.00.
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