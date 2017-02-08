также в разделеМир
Трамп заверил Эрдогана в поддержке 65
Байден определился с дальнейшим местом работы 112
Минск и Киев договорились о компенсации за возврат самолета «Белавиа» 42
В Кремле готовы ждать извинений за Путина-убийцу до 2023 года 65
Путин привел воздушно-космические силы в высшую степень боеготовности 108
Трамп заявил о поддержке НАТО 252
Над озером Мичиган в США пролетел метеорит, осветив несколько штатов 121
Журналист, назвавший Путина убийцей, не намерен извиняться 118
Американский журналист назвал Путина убийцей: Кремль ждет извинений 111
Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ 27
В Румынии уже неделю не утихают массовые протесты 33
Елизавета Вторая отмечает 65-летие своего правления 65
Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО 104
Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC 160
Десятки человек погибли под лавинами в Пакистане и Афганистане 37
Суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа 72
Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев 85
Суд приостановил действие миграционного указа Трампа 197

Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, сообщает ВВС.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых заперетили въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа.

«Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие данного указа.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние