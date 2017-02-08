Посольства США могут обязать иностранных граждан, подающих заявление на получение визы, предоставлять пароли от их аккаунтов в социальных сетях, сообщил министр внутренней безопасности страны Джон Келли, сообщает ВВС.

По его словам, эта мера может быть принята в рамках плана по ужесточению проверок иностранцев, которые могут представлять угрозу для безопасности США.

Это должно коснуться прежде всего семи стран с преимущественно мусульманским населением, гражданам которых заперетили въезд в страну по миграционному указу президента Дональда Трампа.

«Очень сложно по-настоящему проверить людей из этих стран... Но если они въезжают, то мы должны знать, какие интернет-сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы увидим, что они делают в сети», - пояснил Келли, выступая на слушаниях в комитете по внутренней безопасности палаты представителей США.

По словам министра, если заявители не хотят сотрудничать с властями США, то они не будут иметь права въезжать в страну.

При этом Келли подчеркнул, что пока никаких решений по этому вопросу не принято.

Напомним, указ о прекращении приема беженцев и выдачи виз гражданам семи государств, населенных преимущественно мусульманами, был подписан президентом США Дональдом Трампом 27 января.

Указом для граждан Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии введен 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты. Также прекращен на неопределенный срок прием сирийских беженцев. Программа приема беженцев из других стран заморожена на 120 дней.

4 февраля Федеральный суд в Сиэтле (штат Вашингтон) приостановил действие данного указа.