Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1824-VIII «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «Об органах и службах по делам детей и специальных учреждениях для детей» по совершенствованию правового статуса служб по делам детей».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Закон разработан с целью усиления государственных гарантий защиты прав и законных интересов детей в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка путем обеспечения этой деятельности соответствующим кадровым ресурсом.

«Сегодня большое количество детей в Украине живет в сложных жизненных обстоятельствах и нуждается в поддержке и помощи от государства. Такие функции возлагаются на органы и службы по делам детей, которые по закону должны осуществлять свою деятельность, защищая права и интересы детей. Но именно они в такое сложное время первые попадают под сокращение. Во многих регионах количество работников настолько мало, что делает невозможным выполнение ими своих функций», - отметил уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба, комментируя подписанный закон.

Указанный закон предусматривает увеличение штатной численности сотрудников служб по делам детей всех уровней. При этом установлено, что количество сотрудников службы зависит от количества детского населения, проживающего на соответствующей территории. Реализация этого закона усилит кадровый потенциал служб и их деятельность, поскольку именно от своевременного реагирования зависит, насколько мы сможем предупредить гибель и неблагополучие детей, отметил он.

«После подписания закона Президентом мы ждем от регионов соответствующих решений в сфере по выполнению, а от Министерства социальной политики – создания программы подготовки и повышения квалификации работников служб по делам детей, ведь от их профессионализма зависит жизнь тысяч детей», - сказал Кулеба.

Штатная численность работников служб по делам детей исполнительных комитетов сельских, поселковых советов соответствующих территориальных общин устанавливается из расчета один работник службы не более чем на одну тысячу детского населения. В случае, когда детское население общины составляет менее тысячи детей – не менее одного работника на объединенную территориальную общину.

Количество работников районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается из расчета один работник не более чем на одну тысячу детей, проживающих в районе, но не более чем на две тысячи детей, проживающих в городе.

Кроме того, службы по делам детей всех уровней приобретают права юридического лица.

«Практическая реализация норм данного закона будет способствовать увеличению количества работников, которые в соответствии с законодательством обеспечивают реализацию на соответствующей территории государственной политики по вопросам социальной защиты детей», – резюмировали в пресс-службе.

Закон был принят Верховной Радой Украины 19 января 2017 года.