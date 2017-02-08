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В Одессе в Центральном военном госпитале более 300 раненых украинских военнослужащих поклонились великой православной святыне со Святой Горы Афон - мощам Пантелеимона Целителя.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, со ссылкой на благочинного больничных храмов Одесской епархии протоиерея Сергия Лебедева, святыню доставила в госпиталь делегация со Святой Горы Афон.

«Афонские монахи сами решили приехать в военный госпиталь, потому что были озабочены той бедой, которая происходит на Востоке Украины. Они стали непосредственными участниками молитвы о мире в Украине, которая совершалась круглосуточно во время пребывания мощей в Одессе», – отметил отец Сергий.

В госпитале перед ковчегом со святыми мощами был отслужен молебен. Каждый из молящихся получил в благословение иконку святого великомученика и целителя Пантелеимона, освященную на его честных мощах.

«Святые мощи встретили раненные бойцы и медицинский персонал. Ковчег с мощами занесли в палаты к воинам, которые получили тяжелые ранения во время обострения боевых действий в районе Авдеевки. Военнослужащие были рады приезду великой святыни из Афона и благодарили за то, что их не забыли в беде. Воины отметили, что находясь на больничной койке, ощущали необходимость в молитве. Они со слезами молились и просили Божией помощи по молитвам святого великомученика и целителя Пантелеимона», - рассказал протоиерей Сергий Лебедев.

Как сообщал Центр информации УПЦ, в Одессе за четыре дня пребывания святыни более 100 тыс. верующих поклонились мощам Пантелеимона Целителя, которые 2 февраля прибыли из монастыря святого Павла на Горе Афон. В эти дни Одессу посетили многочисленные паломники со многих регионов Украины. Очередь к святыне не уменьшалась даже ночью и постоянно составляла около 4 тыс. человек.

В этот же день святыню доставили в Грецию, откуда она вернется в монастырь святого Павла на Святую Гору Афон.
ForUm

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