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9-10 февраля премьер-министр Украины Владимир Гройсман осуществит визит в Брюссель.

Как сообщает пресс-служба правительства, программой визита запланированы встречи Гройсмана с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, а также генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«В ходе переговоров с руководством ЕС предусмотрено обсуждение ситуации на востоке Украины и состояния имплементации Минских договоренностей, хода реализации ключевых реформ в Украине, либерализации визового режима между Украиной и ЕС, актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества и имплементации ЗСТ», - говорится в сообщении.

Во время пребывания в Брюсселе Гройсман будет участвовать в конференции «Поощрение и направление: перезагрузка украинских реформ», на которой будет представлен прогресс Украины в реализации ключевых экономических и политических реформ, а также приоритеты правительства на ближайшую перспективу.
ForUm

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