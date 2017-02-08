Ультрас харьковского «Металлиста» заявили, что фанаты испанского клуба «Райо Вальекано», у которых конфликт с форвардом «Бетиса» Романом Зозулей, воевали на стороне «ДНР/ЛНР» на востоке Украины.

Об этом сообщается на странице ультрас в Facebook.

«В свете событий в Испании с Романом Зозулей мы уже высказывали безоговорочную поддержку нашему футболисту. Естественно, мы не можем молча смотреть на то, как стимулируемые кацапами анархо-коммунисты из испанских околофутбольных рядов отрабатывают нефтерубли. К Роме мы относимся с крайним уважением за его гражданскую позицию. Не смотря на то, что до недавнего времени он был лидером нашего главного футбольного оппонента - ФК «Днепр» - мы рады знакомству с ним в постреволюционный период и видим в нем единомышленника и побратима», - говорится в сообщении.

В вязи с этим ультрас требуют от Министерства иностранный дел, от Министерства информационной политики и Федерации футбола Украины достойной и непримеримой реакции на подобные выпады.

«Кроме того, у нас есть достоверная информация о том, что около десятка представителей ультрас «Райо Вальекано» воевали за террористов на востоке Украины. Они благополучно вернулись в Испанию, были задержаны полицией и... оштрафованы на какие-то смешные суммы за недоказанностью. Если вы не в состоянии защитить спортсмена, игрока национальной сборной, патриота и волонтера с большой буквы, то вы как минимум профнепригодны и должны уйти, а как максимум – пособники оккупационным информатакам на украинцев и Украину», - подытожили ультрас.

Напомним, 31 января Роман Зозуля на правах аренды перешел из «Бетиса» в «Райо Вальекано». Против этого выступили фанаты «Райо», которые известны своими ультралевыми взглядами. Они обвинили Романа в нацизме только потому, что он помогает украинской армии, а его трезубец на футболке они приняли за фашистский знак.

Зозуля после скандала решил остаться в «Бетисе».