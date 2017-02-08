также в разделеМир
Байден определился с дальнейшим местом работы 99
Минск и Киев договорились о компенсации за возврат самолета «Белавиа» 42
В Кремле готовы ждать извинений за Путина-убийцу до 2023 года 64
Путин привел воздушно-космические силы в высшую степень боеготовности 107
Трамп заявил о поддержке НАТО 249
Над озером Мичиган в США пролетел метеорит, осветив несколько штатов 121
Журналист, назвавший Путина убийцей, не намерен извиняться 118
Американский журналист назвал Путина убийцей: Кремль ждет извинений 111
Меркель стала официальным кандидатом на пост канцлера ФРГ 27
В Румынии уже неделю не утихают массовые протесты 33
Елизавета Вторая отмечает 65-летие своего правления 59
Трамп согласился встретиться с лидерами НАТО 104
Попавшийся на допинге Поветкин исключен из рейтинга WBC 160
Десятки человек погибли под лавинами в Пакистане и Афганистане 37
Суд отклонил апелляцию на решение о приостановке указа Трампа 71
Таможня США вернула прежний порядок въезда иностранцев 83
Суд приостановил действие миграционного указа Трампа 197
Лукашенко об авиабазе РФ в Беларуси: Не нужна она здесь 840

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Трамп заверил, что «США поддерживают Турцию как стратегического партнера и союзника по НАТО».

Говоря об отношениях двух стран, Трамп приветствовал вклад Турции в борьбу с террористической организацией ИГИЛ и подчеркнул, что обе страны разделяют стремление к борьбе с терроризмом во всех его формах.

Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в Турции, разговор президентов длился 45 минут и прошел в позитивном тоне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги
Ботинки зимние