Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Reuters.

Трамп заверил, что «США поддерживают Турцию как стратегического партнера и союзника по НАТО».

Говоря об отношениях двух стран, Трамп приветствовал вклад Турции в борьбу с террористической организацией ИГИЛ и подчеркнул, что обе страны разделяют стремление к борьбе с терроризмом во всех его формах.

Как сообщает издание Daily Sabah со ссылкой на источники в Турции, разговор президентов длился 45 минут и прошел в позитивном тоне.