Во вторник, 6 февраля, после судебного заседания судьей Киевского окружного административного суда в своем служебном кабинете было обнаружено повреждение огнестрельным выстрелом стекол окна и предмет, похожий на пулю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа Печерского управления Нацполиции в Киеве. Возбуждено уголовное производство.