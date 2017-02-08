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Во вторник, 6 февраля, после судебного заседания судьей Киевского окружного административного суда в своем служебном кабинете было обнаружено повреждение огнестрельным выстрелом стекол окна и предмет, похожий на пулю. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В результате происшествия никто не пострадал.

На место происшествия была вызвана оперативно-следственная группа Печерского управления Нацполиции в Киеве. Возбуждено уголовное производство.
ForUm

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