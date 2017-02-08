За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 89 обстрелов, трое военных ранены, трое - травмированы. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 152 и 122 миллиметровой артиллерии НВФ обстреливали Луганское. Из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Троицкое, Каменку, Пески, Южное, Луганское, Невельске, Зайцево, Верхнеторецкое, Новгородское. В районе Авдеевки по нашим позициям огонь вел танк. По Луганском и Верхнеторецкому - БМП.

На мариупольском направлении - из артиллерии и минометов противник обстреливал Талаковку, Марьинку, Чермалик и Гнутово. Из минометов НВФ вели огонь по Новотроицкому, а из гранатометов и стрелкового оружия по Водяному, Павлополю, Лебединскому, Широкино и Березовому. По Павлополю огонь вел БТР противника. По Марьинке - снайпер.

На луганском направлении НВФ обстреливали наши позиции в районе Крымского из 122 миллиметровой артиллерии. Из минометов - Троицкое, Крымское, Попасную, Новозвановку, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Новозвановку и Новоалександровку, по Новотошковскому – из БМП.