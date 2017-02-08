Германия будет руководствоваться положениями Минских соглашений при урегулировании кризиса на Донбассе.

Об этом говорится в ответе МИД ФРГ на просьбу прокомментировать слова их посла в Украине, сообщает Укринформ.

«Руководством для всех наших усилий по преодолению кризиса на востоке Украины являются Минские соглашения между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, посредниками в которых выступают Германия и Франция», - говорится в ответе ведомства.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.