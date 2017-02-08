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Когда будут судить представителей нынешней власти, на скамье подсудимых глава Национального агентства противодействия коррупции (НАПК) Наталья Корчак должна занять место в первом ряду. Такое мнение на своей странице в «Фейсбуке» выразил бывший заместитель Генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

«Чтобы и прокурорам и зрителям были хорошо видны ее бессовестные глаза. Ведь все время нахождения у власти эта дама умышленно и целенаправленно покрывает топ-коррупционеров. Например, генпрокурор Луценко, благодаря ее покровительству, до сих пор не только не сел в тюрьму за коррупционные преступления, он даже не привлечен к административной ответственности за это», - написал он.

Кузьмин напомнил, что на протяжении нескольких месяцев глава НАПК проводила проверку заявления о коррупционном правонарушении, совершенном генпрокурором Юрием Луценко. А именно, о наличии у него конфликта интересов по делу, в котором Луценко является и заявителем, и потерпевшим, и прокурором, и истцом, и ответчиком в одном лице, а значит, действует в условиях реального конфликта интересов.

Кроме того, сам Луценко публично признал наличие у него конфликта интересов и даже пытался оправить это дело для расследования в НАБУ.

«Так вот, после нескольких месяцев проверки эта мадам Корчак, ни сколько не смущаясь, ответила мне о том, что, по ее мнению, у Луценко нет конфликта интересов. И знаете почему? Потому что в ее распоряжении есть постановление, подписанное генпрокурором Луценко, о «самоустранении (!) от выполнения обязанностей генпрокурора» по моему делу. Представляете? Ну точно, как Янукович! Тот тоже, «самоустранился» от выполнения обязанностей президента, что стоило ему должности», - рассказал экс-зам. генпрокурора.

Он отметил, что Корчак является доктором юридических наук, а значит умышленно покрывает коррупционера Луценко. 

«Кстати, ее зарплата в прошлом месяце составила 123 216, 65 грн, что составляет 5 000 долл. США. А ее заместитель Р. Радецкий получил – 168 567, 21 грн или 6 743 долл. США. Не слишком ли дорого обходятся стране эти «борцы с коррупцией» и нужны ли нам такие антикоррупционные органы?», - сообщил Кузьмин и добавил, что обратился в Высший административный суд Украины с заявлением, в котором попросил суд обязать главу НАПК исполнить закон и составить на генпрокурора протокол о коррупции.
ForUm

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