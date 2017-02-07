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Бывший вице-президент США Джо Байден возглавит новый институт, который будет заниматься вопросами внешней политики в сотрудничестве с Университетом Пенсильвании.

Аналитическое учреждение будет размещаться в столице США, сообщает Укринформ со ссылкой на The Hill.

«Университет Пенсильвании во вторник объявил о планах по созданию Центра Байдена по вопросам дипломатии и глобального взаимодействия, который сосредоточится на вопросах национальной безопасности и международных отношений», - отмечает издание.

Байден также будет иметь офис в кампусе школы Лиги Плюща в Филадельфии, говорится в сообщении.

«Я с нетерпением жду, когда смогу сосредоточиться на работе, которая была главной опорой моей карьеры в государственной службе: продвижение и отстаивание послевоенного международного порядка, который сохраняет силу и безопасность для Соединенных Штатов», - отметил Байден.

При этом сообщается, что новое аналитическое учреждение будет охватывать также внутренние вопросы, такие как экономика, окружающая среда, гражданские права и уголовное правосудие.

Перед тем как завершить выполнение обязанностей в Белом доме, Джо Байден отметил, что планирует и дальше жить в Вашингтоне, по крайней мере некоторое время. Его жена, доктор Джилл Байден, планировала продолжить преподавательскую работу в местном колледже Северной Вирджинии.

Напомним, на своей последней пресс-конференции на посту президента 55-летний Обама пообещал себе больше времени проводить с семьей, в первый год после ухода из Белого дома начать писать книгу и некоторое время воздерживаться от публичных выступлений.
ForUm

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