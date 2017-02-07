также в разделеОбщество
7 февраля. Картина дня 16
В России завели очередное дело на ВСУ 11
Владельцы киевского банка украли 108 миллионов рефинансирования 23
AliExpress отменил бесплатную доставку в Украину 37
Аваков внес кандидатуру на должность главы Нацполиции 132
В «янтарный» Олевск направили Нацгвардию 34
Аброськин рассказал о конфликте с блокировщиками 437
Эстония выделит Украине €400 тысяч гуманитарной помощи 13
Трамп в очередной раз заявил, что не знаком с Путиным 481
На Авдеевском коксохиме опровергли информацию о «Точках-У» на заводе 43
На Луганщине в ходе боевых действий разрушены более 7 тысяч домов 32
В ГПУ объяснили причину обысков в приемной Мосийчука 91
Минобразования аннулировало лицензии оставшихся в Крыму и на Донбассе вузов 30
Депутаты увеличили штрафы за мусор и пожары в лесу 41
Разведка: Из Донецка в Ростов отправили два «КамАЗа» с «грузом 200» 240
Рада провалила закон о добыче янтаря 105
В прошлом году 95 тысяч украинцев попросили вид на жительство в Польше 44
Высший совет правосудия упростил арест судей 29

Печерский райсуд Киева отпустил помощника-консультанта народного депутата Алексея Кириченко Алексея Бевзюка на поруки пяти депутатов от фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сам Бевзюк сообщил в Facebook.

«Судья Печерского районного суда принял решение об избрании мне меры пресечения – личное обязательство и поруки народных депутатов Алексея Кириченко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Татьяны Юзьковой», - написал он.

Бевзюк заявил, что «единственный заявитель на показаниях которого основывается ходатайство прокурора ГПУ об избрании ему меры пресечения, не явился».

Напомним, 26 января сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали помощника одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии Олега Ляшко по факту систематического завладение путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

Помощник нардепа в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги
Ботинки зимние