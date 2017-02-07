Печерский райсуд Киева отпустил помощника-консультанта народного депутата Алексея Кириченко Алексея Бевзюка на поруки пяти депутатов от фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

Об этом сам Бевзюк сообщил в Facebook.

«Судья Печерского районного суда принял решение об избрании мне меры пресечения – личное обязательство и поруки народных депутатов Алексея Кириченко, Андрея Лозового, Игоря Мосийчука, Дмитрия Линько, Татьяны Юзьковой», - написал он.

Бевзюк заявил, что «единственный заявитель на показаниях которого основывается ходатайство прокурора ГПУ об избрании ему меры пресечения, не явился».

Напомним, 26 января сотрудники Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками Департамента защиты экономики Национальной полиции задержали помощника одного из народных депутатов Украины от Радикальной партии Олега Ляшко по факту систематического завладение путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. грн.

Помощник нардепа в октябре 2016 года выдвинул последнему требование о передаче ему денежных средств в сумме 200 тыс. грн, с условием передачи ежемесячно по 15 тыс. грн за содействие в беспрепятственном осуществлении потерпевшим хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к сети Интернет.

Действия помощника народного депутата Украины квалифицированы по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах).