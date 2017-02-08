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Информация о якобы присвоении Национальным банком Украины кода МФО (код банка) «центральным банкам» «Л/ДНР» не соответствует действительности.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Национальный банк и украинская банковская система не осуществляют деятельность на территории самопровозглашенных «ЛНР-ДНР». Национальный банк Украины также не регулирует деятельность банковских учреждений на неподконтрольных территориях», - подчеркнули в НБУ.

В пресс-службе напомнили, что осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями, приостановлены в 2014 году.

«Использование «центральными банками» так называемых «ДНР-ЛНР» финансовых терминов подобных тем, что использует украинская банковская система, не может доказывать факт сотрудничества с Национальным банком Украины», - отметили в НБУ.

Пресс-служба отмечает недопустимость спекуляций на подобных темах.

Ранее журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook заявил, что Национальный банк Украины присвоил расчетный код МФО «центральному резервному банку» «ДНР».

«Конечно, Нацбанк его выдачу не признает, хотя официально не отрицает – в ответе на мой запрос там написали множество общих фраз, но ничего не сказали», - пишет Дубинский. 

Журналист заявил, что таким образом глава Нацбанка Валерия Гонтарева фактически признала существование «ДНР». 
ForUm

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