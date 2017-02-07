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Во вторник, 7 февраля, члены незаконных вооруженных формирований совершили 29 обстрелов позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ранены двое военнослужащих», - говорится в сводке.

На донецком направлении из минометов различных калибров, гранатометов и стрелкового оружия НВФ обстреливали Авдеевку, Луганское, Невельске, Каменку, Верхнеторецкое. В районе Авдеевки по позициям сил АТО огонь вел танк.

На мариупольском направлении из артиллерии и минометов обстреляны Талаковка и Гнутово. Из минометов НВФ обстреливали Новотроицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Лебединский и Березовое. По Павлополю огонь вел БТР противника.

На луганском направлении НВФ из минометов обстреляли Троицкое, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.
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