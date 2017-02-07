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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачили механизм хищения собственниками и топ-менеджментом одного из киевских банков более 100 миллионов гривен, выделенных Нацбанком на рефинансирование.

Как сообщает пресс-центр СБУ, финансовое учреждение получило от НБУ 120 миллионов гривен в 2014 году. Правоохранители установили, что после этого один из совладельцев банка совместно с его руководством начали вывод денег в подконтрольные бизнесмену коммерческие структуры. Средства перечислялись под видом внутрибанковских операций и кредитования клиентов.

«Дельцы также осуществляли сделки со стоимостью имущества банка, находящегося в обеспечении кредита рефинансирования. Во время досудебного следствия установлено, что «помогали» злоумышленникам присваивать государственные средства оценщики имущества, работающие под брендом известной международной компании», - сообщили в СБУ.

Общая сумма денег, присвоенных финансистами до введения в банке временной администрации, составляет почти 108 млн гривен.

Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела сотрудники спецслужбы изъяли документацию, которая доказывает осуществления финансовых сделок с кредитом рефинансирования.

Сейчас на имущество, выступавшее обеспечением возврата кредита рефинансирования Нацбанка, наложен арест.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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