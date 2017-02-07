По факту блокирования дороги возле города Часов Яр открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполоиции в Донецкой области со ссылкой на главу управления Вячеслава Аброськина.

«Факт зафиксирован, внесен в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ст. 279 «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» Уголовного кодекса Украины», - заявил он.

По словам Аброськина, блокировщики полностью остановили движение автотранспорта по дороге стратегического значения, которая является одной из важнейших сейчас на территории Донецкой области, учитывая постоянные обстрелы населенных пунктов на торецком направлении.

Он рассказал, что в понедельник, 6 февраля, в 16:00 неизвестные в камуфляжной одежде с деревянными «дрынами», которые были приспособлены для того, чтобы ими можно было наносить удары, перекрыли дорогу в обоих направлениях.

«Это привело к большому скоплению автотранспорта – как военного назначения, так и специальных служб, в том числе и медицинского назначения. Около 15-20 минут люди не могли проехать», - сказал начальник главка.

Была заблокирована дорога и семи автобусам, которые двигались в направлении Курахово. По словам тех, кто перекрыл дорогу, в этих автобусах находились «титушки», прибывшие для разблокирования железной дороги.

Аброськин заявил, что в автобусах находились жители Курахово и населенных пунктов Волновахского района. Большую часть этих людей уже опросили, и с их объяснениями сейчас работают следователи.

«Я не знаю, платили ли им деньги за приезд в Бахмут, или нет, мне это неизвестно. Сейчас следователи эти вопросы выясняют», - сказал генерал.

Что касается того, что машина полиции сопровождала эту колонну, Аброськин пояснил, что полиции было известно, что движется колонна с местными жителями и то, что другая сторона во главе с народным депутатом планирует остановить эту колонну, напасть по ходу движения, следовательно, шел патрульный автомобиль для обеспечения правопорядка.

«Находясь на месте, я дал распоряжение разблокировать дорогу. Сотрудниками полиции Донецкой области, Бахмутского отдела полиции дорога была разблокирована», - сказал глава полиции области.

По словам Аброськина, на месте находился народный депутат Семен Семенченко, который вел себя вызывающе, оскорблял сотрудников полиции, препятствовал движению автотранспорта по дороге стратегического значения. Ему было неоднократно указано, что они блокируют дорогу, которая является одной из важнейших сейчас в Донецкой области, это правонарушение.

«Люди, которые блокировали движение транспорта, установлены. Ни одного человека не было с подконтрольной Украины части Донецкой области. Все граждане – из разных областей страны. Всего около 28 человек. Среди них есть и как ранее судимые, так и лица без постоянного адреса проживания», - сообщил генерал.

Аброськин подчеркнул, что действия сотрудников полиции также получат правовую оценку.

«По факту использования специальных средств полиции назначено служебное расследование, будет проведена полная проверка, материалы будут направлены для принятия решения в прокуратуру Донецкой области», - отметил он, добавив, что после этих событий три человека были доставлены народным депутатом в больницу, но буквально сразу ее покинули.

«Закон действительно суровый, но он закон. Никому не дано право блокировать дорогу во время войны – ни народным депутатам, ни начальникам полиции, ни кому-либо, кто считает себя добропорядочными гражданами Украины», - заявил Аброськин.

Продолжается досудебное расследование, в результате которого будет дана оценка каждому участнику этого события.