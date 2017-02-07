Верховная Рада Украины призвала парламенты иностранных государств и международные организации осудить Россию за нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

За соответствующее постановление № 6039 проголосовали 258 народных депутатов, передает корреспондент ForUm’а.

«Верховная Рада призывает парламенты иностранных государств и международные организации осудить Российскую Федерацию за нарушение режима прекращения огня, предусмотренного Минскими договоренностями, умышленное разрушение иррегулярными и регулярными вооруженными формированиями Российской Федерации города Авдеевка Донецкой области и варварские нападения на объекты, необходимые для выживания гражданского населения», - говорится в тексте документа.

Также, согласно постановлению, украинские парламентарии призывают парламенты иностранных государств и международные организации предпринять все возможные меры, способствующие прекращению неизбирательных нападений иррегулярных и регулярных вооруженных формирований Российской Федерации на объекты, необходимые для выживания гражданского населения, и предотвратят гуманитарную катастрофу в Авдеевке.

Рада призывает иностранных коллег принять меры, направленные на предупреждение дальнейшей эскалации вооруженной агрессии РФ против Украины и ее прекращения.

«ВРУ призывает Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе способствовать соблюдению Российской Федерацией режима прекращения огня на Донбассе, в частности в районе города Авдеевка Донецкой области», - отмечается в документе.

Помимо этого, парламент обращается к международным организациям, представителям гражданского общества, правозащитным организациям с призывом «расследовать случаи серьезных нарушений международного гуманитарного права в ходе нынешней эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности возможного совершения военных преступлений и преступлений против человечности».

«Парламент поручает Генеральной прокуратуре Украины направить в Международный уголовный суд материалы и документы, которые свидетельствуют о нарушении международного гуманитарного права во время эскалации вооруженной агрессии Российской Федерации в рамках производства, которое осуществляется Международным уголовным судом в соответствии с Постановлением от 04.02.2015 № 145-VIII «О Заявлении Верховной Рады Украины "О признании Украиной юрисдикции Международного уголовного суда о совершении преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами Российской Федерации и руководителями террористических организаций «ДНР» и «ЛНР», которые привели к особо тяжким последствиям и массового убийства украинских граждан», - указывается в тексте документа.