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Санкции с России пока не могут быть сняты, так как ситуация в Украине остается все еще напряженной. Об этом заявила в Варшаве канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

«Минск» не реализован, и поэтому санкции в настоящий момент не могут быть сняты», - сказала канцлер.

Напомним, 7 февраля Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Украине. Стороны договорились продолжать сотрудничество в нормандском формате.

 

 
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