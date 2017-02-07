Санкции с России пока не могут быть сняты, так как ситуация в Украине остается все еще напряженной. Об этом заявила в Варшаве канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

«Минск» не реализован, и поэтому санкции в настоящий момент не могут быть сняты», - сказала канцлер.

Напомним, 7 февраля Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Украине. Стороны договорились продолжать сотрудничество в нормандском формате.