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Следственный комитет РФ возбудил дело по факту обстрелов территории Донецкой области якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба следкома.

«В период с 4 по 6 февраля текущего года лицами из числа военнослужащих ВСУ и Нацгвардии Украины на территории Донецкой области произведены многочисленные артиллерийские обстрелы, в результате которых повреждены десятки жилых домов и административных зданий, а также линии электропередач и железнодорожный подвижной состав. По данному факту  управлением по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны ГСУ СК России    возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - заявили в СК.

Напомним, 3 февраля следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела Донецка якобы военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Следком РФ периодически открывает дела на украинских военных за якобы применение запрещенных методов ведения войны.

 
ForUm

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