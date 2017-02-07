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Кремль в рамках гибридной войны может применить к Украине три сценария: военное наступление, ультиматум с требованием федерализации государства и превращение ОРДЛО в серую зону замороженного конфликта.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин, сообщает ЛІГА.net.

«Можно не сомневаться: Кремль готов и надеется, что сможет нас толкнуть в спину, если мы вдруг окажемся возле условной пропасти. Какие сценарии может применить к нам Кремль в ближайшее время? Сценарий битвы: это будет наступление вооруженных формирований с Донбасса, поддерживаемых российскими войсками со всех возможных направлений», - сказал Горбулин.

По его словам, возможен также сценарий ультиматума относительно федерализации и фактической десуверенизации Украины.

«Сценарий деградация: это вариант превращения Украины в серую зону, ничейную территорию нестабильности и замороженного конфликта, обреченную на постепенную деградацию», - сказал он, подчеркнув, что Украина сегодня должна быть готова к реализации Российской Федерацией любого из этих сценариев.

Горбулин также отметил, что цель гибридной войны, разработанной в Кремле, страной-агрессором пока не достигнута, поэтому такая война имеет продолжение и на сегодняшний день.
ForUm

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