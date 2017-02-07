также в разделеПолитика
Меркель: Санкции с России снимать рано 14
Горбулин озвучил три сценария Кремля в отношении Украины 36
Турчинов: Россия готовится к дальнейшей эскалации на Донбассе 23
Платформа «думающих украинцев» прекратила сотрудничество с Савченко 39
Рада ввела господдержку детей, проживающих на линии разграничения 16
Рада призвала парламенты мира осудить Россию за обстрелы Авдеевки 43
Климкин – послу ФРГ о выборах на Донбассе: Хватит фарса 83
Меркель призвала Путина повлиять на НВФ на Донбассе 24
В ЕС раскритиковали законопроекты, ослабляющие борьбу с коррупцией в Украине 59
Посла Германии вызвали в МИД 152
Нардеп ответила немецкому послу по выборам на Донбассе 68
В ЕП назвали причину обострения ситуации на Донбассе 62
Путин пожаловался Меркель на украинскую власть 92
В Раде требуют вызвать посла Германии в МИД за слова о выборах на Донбассе 75
Рева о не выплате пенсий жителям ОРДЛО: Пусть Путину предъявляют претензии 75
Парубий – нардепам-прогульщикам: Сдавайте мандаты и занимайтесь своим бизнесом 33
ГПУ пришла с обыском к Мосийчуку 75
Посол Германии: Выборы на Донбассе могут состояться в присутствии войск РФ 280

Народному депутату Олегу Ляшко аннулировали визу США. Об этом он написал в Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - отметил он.

Ляшко связывает это решение с его требованием к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя.

«Также мы категорически не поддерживаем новый меморандум с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии. Думаю, что именно потому, что мы защищаем национальные интересы Украины, а не Москвы или Вашингтона, и было принято беспрецедентное решение об аннулировании моей визы», - полагает политик.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь», - добавил Ляшко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги
Ботинки зимние