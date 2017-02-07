Народному депутату Олегу Ляшко аннулировали визу США. Об этом он написал в Facebook.

«Только что мне аннулировали 10-летнюю американскую визу, которую я получил перед Новым годом. Консульский офицер сказал, что у него такие инструкции из Вашингтона», - отметил он.

Ляшко связывает это решение с его требованием к США выполнить свои обязательства перед Украиной по Будапештскому меморандуму, иначе Украина будет вынуждена восстанавливать ядерное оружие, чтобы защитить себя.

«Также мы категорически не поддерживаем новый меморандум с МВФ, который консервирует статус Украины как сырьевой колонии. Думаю, что именно потому, что мы защищаем национальные интересы Украины, а не Москвы или Вашингтона, и было принято беспрецедентное решение об аннулировании моей визы», - полагает политик.

«Гуд бай, Америка! Приеду туда, когда украинцы выберут меня своим президентом. А пока вместо США буду ездить к нашим людям, которым надо не визы или безвиз, а работа и достойная жизнь», - добавил Ляшко.