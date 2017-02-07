В Тернополе на улице 90-летняя женщина замерзла насмерть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

«Утром 7 февраля на улице Микулинецкой обнаружили мертвой жительницу областного центра, 1927 года рождения. Ее в ночной рубашке около 7:52 во дворе дома нашла местная жительница. Она и вызвала полицию», - говорится в сообщении.

По словам следователя Тернопольского отдела полиции Дмитрия Адамовича, к руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела сбережения, а это 11 тыс. 600 гривен.

«Женщина жила сама, но имеет дочь и сына. Они периодически посещали мать, потому что она иногда теряла память и начинала блудить. По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион», - отмечают в полиции

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.