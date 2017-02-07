также в разделеПроисшествия
За день в зоне АТО 29 обтсрелов, двое военных ранены 3
В девяти областях сложилась критическая ситуация по уровню аварийности 124
На Закарпатье автобус с пассажирами сорвался в реку 61
В результате обстрела Курдюмовки погиб подросток 147
На Виннитчине парень, хвастаясь гранатой, подорвал себя и ранил двух девушек 59
На Черниговщине пограничники спасли мужчину, на которого напал волк 84
Ляшко: «Блокадник» Парасюк ударил полицейского на Донбассе 310
За сутки на дорогах Украины погибли 9 человек 244
Обстрел Сартаны: повреждены 30 домов, перебит газопровод 276
В Луганске взорвалось авто. Погиб милицейский начальник 3264
НВФ выпустили по Сартане 40 ракет из «Градов» 106
Сутки в зоне АТО: трое военных погибли, семеро ранены 102
Сегодня в зоне АТО двое военных погибли, пятеро – ранены 76
В Винницкой области столкнулись три автобуса и легковушка, погиб молдаванин 126
Опубликованы фото последствий обстрелов Сартаны 144
За прошлые сутки погибли 3 военных и 1 сотрудник ГосЧС 34
В Авдеевке с начала обострения разрушены более 100 домов 91
С 29 января в районе Авдеевки погибли 10 бойцов АТО, 66 – ранены 86

В Тернополе на улице 90-летняя женщина замерзла насмерть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Тернопольской области.

«Утром 7 февраля на улице Микулинецкой обнаружили мертвой жительницу областного центра, 1927 года рождения. Ее в ночной рубашке около 7:52 во дворе дома нашла местная жительница. Она и вызвала полицию», - говорится в сообщении.

По словам следователя Тернопольского отдела полиции Дмитрия Адамовича, к руке погибшей был прикреплен полиэтиленовый сверток с деньгами. Часть купюр лежала рядом с телом. После проверки стало известно, что погибшая при себе имела сбережения, а это 11 тыс. 600 гривен.

«Женщина жила сама, но имеет дочь и сына. Они периодически посещали мать, потому что она иногда теряла память и начинала блудить. По словам близких, мама - уроженка Черкасской области и неоднократно собиралась навестить родственников. Возможно, говорят дети, у нее случился очередной приступ, и она, не понимая, что делает, решила поехать в другой регион», - отмечают в полиции

Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина умерла от переохлаждения, следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

 

 

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги
Ботинки зимние