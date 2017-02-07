Министр иностранных дел Украины Павел Климкин против проведения выборов на Донбассе в присутствии российских военных.

Об этом он написал в Twitter, комментируя предложение посла Германии Эрнста Райхеля провести выборы на Донбассе в присутствии российских войск.

«Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно», - отметил министр.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.