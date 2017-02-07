также в разделеПолитика
Меркель: Санкции с России снимать рано 14
Горбулин озвучил три сценария Кремля в отношении Украины 36
Турчинов: Россия готовится к дальнейшей эскалации на Донбассе 23
Платформа «думающих украинцев» прекратила сотрудничество с Савченко 39
Рада ввела господдержку детей, проживающих на линии разграничения 16
Ляшко заявляет, что ему аннулировали американскую визу 50
Рада призвала парламенты мира осудить Россию за обстрелы Авдеевки 43
Меркель призвала Путина повлиять на НВФ на Донбассе 24
В ЕС раскритиковали законопроекты, ослабляющие борьбу с коррупцией в Украине 59
Посла Германии вызвали в МИД 152
Нардеп ответила немецкому послу по выборам на Донбассе 68
В ЕП назвали причину обострения ситуации на Донбассе 62
Путин пожаловался Меркель на украинскую власть 92
В Раде требуют вызвать посла Германии в МИД за слова о выборах на Донбассе 75
Рева о не выплате пенсий жителям ОРДЛО: Пусть Путину предъявляют претензии 75
Парубий – нардепам-прогульщикам: Сдавайте мандаты и занимайтесь своим бизнесом 33
ГПУ пришла с обыском к Мосийчуку 75
Посол Германии: Выборы на Донбассе могут состояться в присутствии войск РФ 280

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин против проведения выборов на Донбассе в присутствии российских военных.

Об этом он написал в Twitter, комментируя предложение посла Германии Эрнста Райхеля провести выборы на Донбассе в присутствии российских войск.

«Два избирательных фарса под дулами российских автоматов - имеем две оккупационные власти в оккупированном Крыму и на Донбассе. Фарсов достаточно», - отметил министр.

Напомним, ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы на Донбассе могут пройти и в присутствии российских войск.

Министерство иностранных дел Украины пригласило Райхеля для объяснений в связи с его заявлением.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

83
Теги
Ботинки зимние