В Киевсовете хотят разорвать три договора аренды земельных участков с Посольством РФ в Украине.

Как сообщает пресс-служба горсовета, сегодня на заседании постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования депутаты согласовали расторжение договора аренды сразу для трех участков, предоставленных Посольству Российской Федерации в Украине.

Речь идет о расторжении договоров аренды земельного участка площадью 0,197 га на улице Спасской, 14, земельного участка площадью 0,3634 га на улице Спасской, 13-15 и на улице Боричев ток, 17, 19, 21 площадью 0,3771 га в Подольском районе.

«Эти земельные участки были предоставлены в 1998 году Российской Федерации в пользование сроком на 49 лет. За одну гривню арендной платы в год россияне могли право строить новое посольство, консульство и резиденцию посла, или же сдавать их в субаренду, закладывать в банках, или даже продавать. К счастью, за 17 лет этим правом они воспользоваться не успели, и поэтому мы можем разорвать договоры аренды», - заявил субъект представления соответствующих решений, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко.

Согласно проектам решений, юридическая причина расторжения аренды – нецелевое использование земельных участков и невыполнение условий договоров.

Проекты решений должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета. После того, земельные участки вернут в коммунальную собственность, депутаты будут ходатайствовать об обустройстве там скверов.