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В последнее время Российская Федерация активизировала переброску на территорию оккупированного Донбасса военной техники, оружия и военнослужащих. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, военная техника, оружие, боеприпасы, снаряжение и горюче-смазочные материалы завозятся организовано и планомерно почти ежедневно, «как автомобильными дорогами, так и по железной дороге».

«Из-за неконтролируемой части российско-украинской границы с территории РФ завозится большое количество военной техники, танков, реактивных систем залпового огня и т.д.», - сказал он.

Турчинов отметил, что только за последние трое суток из РФ на Донбасс было переброшено значительное количество танков, БМП, МТ-ЛБ, РСЗО «Град», а также САУ 2С7 «Пион» (203 мм), 2А36 «Гиацинт» (152 мм). «Подкрепление поступает российским гибридным войскам, расположенным вдоль всей линии разграничения», - сообщил он, отметив, что в российских военкоматах ведется неприкрытая работа по вербовке контрактников для участия в боевых действиях на востоке Украины.

«Все это может свидетельствовать о готовности России к дальнейшей эскалации боевых действий на Донбассе», - сказал секретарь СНБО Украины.

 
ForUm

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