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Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом в Украине 400 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте эстонского национального телерадиовещания.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на Востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса.

По его словам, 200 тыс. евро будет выделено через организацию Международного Красного креста, и еще 200 тыс. - по каналам ООН.
ForUm

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