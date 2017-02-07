Министерство иностранных дел Эстонии выделит на борьбу с гуманитарным кризисом в Украине 400 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте эстонского национального телерадиовещания.

Отмечается, что средства будут направлены на восстановление жилья, обеспечение нуждающихся питьевой водой, а также на облегчение положения людей, вынужденных покинуть свои дома.

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер заявил, что длящийся на протяжении последних трех лет вооруженный конфликт на Востоке Украины опустошил регион, а недавние бомбардировки гражданских объектов в Авдеевке привели к обострению гуманитарного кризиса.

По его словам, 200 тыс. евро будет выделено через организацию Международного Красного креста, и еще 200 тыс. - по каналам ООН.