Канцлер Германии Ангела Меркель призвала российского президента Владимира Путина использовать свое влияние на членов незаконных вооруженных формирований на востоке Украины с целью прекращения насилия в регионе. Соответствующий призыв к российскому лидеру Меркель сделала в телефонном разговоре, который состоялся во вторник, 7 февраля, сообщил пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По словам Зайберта, оба лидера выразили надежду, что боевые действия в Восточной Украине в ближайшее время завершатся, пишет Deutsche Welle со ссылкой Reuters.

«С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов», - сообщил Зайберт.

«Канцлер Германии и президент РФ согласились, что для обеспечения прекращения огня должны быть приложены новые усилия, и попросили министров иностранных дел и их советников оставаться в тесном контакте», - сказал пресс-секретарь правительства ФРГ.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что мир должен быть более активным в давлении на Россию для прекращения огня на Донбассе.