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Вопрос с компенсацией за возврат борта «Белавиа» в аэропорт «Жуляны» урегулирован, сообщил сегодня журналистам генеральный директор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Анатолий Гусаров.

«Этот вопрос урегулирован к взаимовыгодному пониманию двух сторон. Проблема закрыта, компенсационный механизм найден с учетом законодательства и Украины, и Беларуси. По сумме, которую мы предъявляли украинской стороне, найден вариант компенсации, нас это в полной мере удовлетворило», - подчеркнул Гусаров, сообщает БЕЛТА.

Гендиректор «Белавиа» пояснил, что конфликт был урегулирован с помощью соглашения с «Украэрорухом» об уровне качества обслуживания (Service level agreement). «В рамках этого соглашения и был решен вопрос», - отметил он.

Напомним, инцидент с самолетом «Белавиа» произошел 21 октября на территории Украины. Самолет «развернули» в аэропорт вылета по приказу киевского диспетчера.

Позже появилась расшифровка переговоров диспетчера и экипажа самолета.

 
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