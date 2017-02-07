Украина не закупает антрацитовый уголь из зоны АТО по цене, что образуется по формуле Ротердам + транспортировка. В январе цена действующих поставок составила 1730 грн за тыс. тонн, что на 1,1 тыс. меньше цены Ротердам +.

Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, сообщает Укринформ.

«Заявления о том, что уголь из зоны АТО поступает по цене Ротердам+, не соответствуют действительности. В октябре разница между Ротердам+ и действующей ценой составляла 1,5 тыс. грн, в ноябре - 1,6 тыс. грн, а в январе, после повышения цены на уголь до 1730 грн за тыс. тонн, разница составляет 1,1 тыс. грн», - сказал министр.

Таким образом, по словам Насалика, Украина сэкономила 15 млрд грн на закупках угля. В то же время, по его оценке, цена 1730 грн за тыс. тонн не покрывает затрат шахт на добычу.

«Поэтому в бюджете было предусмотрено 850 млн грн на компенсацию разницы себестоимости», - напомнил Насалик.

Он подчеркнул, что перемещение угля из зоны АТО контролируют Государственная фискальная служба, Госпогранслужба, таможенники и СБУ.

«Также все 50 тыс. шахтеров, работающих на шахтах на неподконтрольной территории, зарегистрированы на территории Украины, их трудовые книжки находятся на территории Украины, оплата их труда происходит на территории Украины», - отметил Насалик.

Он отметил, что, если Украина откажется от угля из зоны АТО, она будет вынуждена закупать этот ресурс на внешних рынках.

«Это будет означать подорожание на 30-40%. Кроме того, пострадают 50 тыс. шахтеров. Если забрать у них возможность обеспечивать свои семьи, работая на недрах Украины, куда они пойдут?», - добавил министр.

Напомним, ранее Насалик заявил, что в Украине могут начаться веерные отключения электроэнергии из-за блокады Донбасса.