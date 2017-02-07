Выборы на оккупированной части Донбасса до вывода российских войск и установления безопасных условий для волеизъявления граждан невозможны. Об этом заявила народный депутат фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз.

«Нельзя согласиться с тезисом о наличии аналогичных кейсов в новейшей истории, где выборы проходили бы в условиях боевых действий, а также присутствия бандформирований. Пример Германской Демократической Республики, который сегодня приводится, не является соответствующим современной обстановке на Донбассе. Советская группа войск не вела боевых действий на территории ГДР. Пропаганда акцентировала внимание на различных мировоззренческих подходах и общественном строе, а не на этнических различиях восточных немцев от западных. Поэтому пример ГДР, как кейса проведения выборов в условиях оккупации, не является корректным», — отметила Фриз.

Депутат убеждена в том, что «в этом составе парламента назначение выборов на оккупированных территориях до вывода российско-террористических войск невозможно».

«Такую позицию, в частности, разделяют многие политики Германии», — добавила Фриз.

Напомним, в интервью «РБК-Украина» чрезвычайный и полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что проведение выборов на оккупированной территории Донбасса возможно до вывода оттуда российских военных подразделений.

По его словам, есть такой исторический пример, как последние парламентские выборы в ГДР, которые должны были заменить коммунистический режим, произошли в присутствии Западной группы советских войск и при тогдашнем коммунистическом режиме в ГДР. Но выборы привели к его замене.