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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает возможным дождаться в 2023 году извинений со стороны журналиста  Fox News Билла О'Рейли за оскорбление в адрес Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«С этим джентльменом у нас разное понимание хорошего тона и правил воспитанности», - сказал представитель Кремля журналистам, комментируя заявление О'Рейли о том, что он может извиниться за свои слова про Путина в 2023 году.

«Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим пометку в календаре на 2023 год и вернемся к нему с этим вопросом», - отметил Песков.

Отвечая на вопрос о том, может ли измениться отношение властей РФ к телеканалу Fox News, Песков подчеркнул, что в Кремле руководствуются «строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране». «Мы абсолютно по-равному относимся и к нашим отечественным СМИ - к федеральным и региональным, - и к международным», - подчеркнул он.

«Для нас это не инцидент, но в любом случае оскорбление, которое озвучивается корреспондентом того или иного СМИ и впоследствии обходится молчанием со стороны главной редакции этого издания, конечно, оно с плохой стороны характеризуют эти СМИ», - подчеркнул Песков. Он отметил, что это «неудачный случай» для самой американской телекомпании «по крайней мере в наших глазах».

Напомним, в конце прошлой недели во время интервью президента США Дональда Трампа телекомпании Fox News О'Рейли в одном из вопросов о сотрудничестве США и России назвал Путина убийцей.

О'Рейли заявил, что не намерен в ближайшие годы приносить извинения за свое высказывание в адрес Путина.

 
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