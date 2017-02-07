Члены подкомитета Европейского парламента по безопасности и обороны призвали Россию прекратить испытывать реакцию Запада и начать придерживаться Минских соглашений.

На заседании комитета, которое состоялось 6 февраля, рассматривался вопрос об ухудшении ситуации безопасности на востоке Украины, в частности недавняя эскалация в Авдеевке. Как отмечается, члены подкомитета выразили глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации на востоке Украины, передает УНИАН.

«Большинство из них убеждены: таким способом Россия «разведывает почву» на фоне новой администрации в США. Депутаты призвали Москву придерживаться Минских соглашений. Они также напомнили, что санкции ЕС привязаны к выполнению Минских соглашений и за это должны поддерживаться», – говорится в сообщении.

Некоторые парламентарии, сообщили в Представительстве Евросоюза в Украине, призвали ЕС быть более проактивным и начать дискуссии относительно возможности развертывания совместной оборонной полицейской миссии в Украине. «Также они поощряют ЕС выполнить обещание и не медлить с предоставлением украинским гражданам безвизового доступа к Союзу – поскольку Украина выполнила все 144 критерии плана действий по визовой либерализации», – говорится в сообщении.

Кроме этого, большинство членов подкомитета поддержали призыв к обсуждению ситуации на Донбассе и проведения голосования по соответствующей резолюции во время следующей пленарной сессии Европарламента, которая состоится в Страсбурге. С украинской стороны в заседании принимала участие вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она назвала шаги для деэскалации конфликта.

По словам Климпуш-Цинцадзе, речь идет о поддержке длительного перемирия, выводе российских войск с востока Украины, обеспечении эффективного наблюдения со стороны ОБСЕ за 409-километровым участком украинско-российской границы, который сейчас неподконтролен Украине.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко заявлял, что мир должен быть более активным в давлении на Россию для прекращения огня на Донбассе.