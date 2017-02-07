Киевские коммунальщики отработали при расчистке города от снега на четверку. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко по итогам координационного совещания с руководством КГГА, главами районов, коммунальных служб, представителями полиции и ГосЧС по уборке снега в столице.

«Есть много критики, но могу сказать, что транспортного коллапса не было. Хотя, из-за интенсивных осадков, движение на дорогах было значительно затруднено. Очистка от снега продолжается на ключевых транспортных артериях города. Больше всего мешают уборке машины, припаркованные на обочинах, которые не дают возможности спецтехнике качественно убирать снег с проезжей части», - цитирует слова Кличко пресс-служба КГГА.

Также проблемы возникали с заторами на участках, которые находятся на балансе «Киевоблавтодора». Так, например, отрезок Большой окружной в районе Одесской площади остался не расчищенным, что и привело к огромным заторам.

По его словам, в ближайшие дни главной задачей должно стать упорядочение остановок, тротуаров и дворовых пространств.

«Темпы уборки мы не уменьшаем. Однако акцент сейчас нужно сделать на благоустройстве остановок, переходов, тротуаров и дворов. Там еще много работы. В общем, мы отработали на твердую четверку по пятибалльной шкале. Могу сказать, что будем делать все, чтобы закупить современную технику, чтобы ее было достаточно для более оперативного реагирования на вызовы зимней непогоды», - отметил мэр.

В свою очередь заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил, что в Киеве работают 76 инспекторов, которые проверяют состояние очистки тротуаров возле учреждений. Только за минувшие сутки они выписали более 1300 предписаний и составили около 100 админпротоколов. Предпринимателям, которым за ненадлежащую уборку составлен протокол, грозит максимальный штраф в 1750 грн.

Напомним, утром 6 января из-за обильного снегопада Киев парализовали 10-бальные пробки.