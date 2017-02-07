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Верховная Рада увеличила штрафы за мусор и неосторожное обращение с огнем в лесу. За законопроект о внесении изменений в некоторые законы относительно имплементации европейских экологических норм об охране среды редких видов животных и растений №2604 проголосовали 254 депутата.

Предусмотрено, что за ввод в эксплуатацию предприятий без оборудования, которое не допускает вредного влияния на лес, штраф увеличивается с 3-7 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 15-35 минимумов, сообщает ЛІГА.net

За загрязнение лесов отходами штраф увеличивается с 5-10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан до 25-50 минимумов. Для чиновников штраф увеличивается с 10-25 до 50-100 минимумов.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах штрафы для граждан увеличены с 1-3 необлагаемых налогом минимумов доходов до 5-15 минимумов. Для чиновников с 3-10 до 15-50 минимумов.

Если неосторожное обращение с огнем привело к пожару, штраф для граждан возрастает до 15-50 минимумов, для чиновников до 35-60. 

Также Рада приняла изменения в ряд законов по поводу специального использования воды. «За» проголосовали 233 депутата. Изменениями предусмотрено, что к специальному водоиспользованию не относится использование менее 5 кубических метров воды в сутки, если эта вода не используется для производства напитков и фасованной воды.

Устанавливается исчерпывающий перечень документов для оформления права на специальное использование воды и исчерпывающие основания для отказа в таком праве.
ForUm

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