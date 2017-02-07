Вчера, 6 февраля, во время проведения фотофиксации обстрела противником мирного населенного пункта Лобачево снайперы незаконных вооруженных формирований обстреляли офицеров украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Представители наблюдательной миссии, которые документировали преступления на украинском Донбассе, попали под снайперский огонь. К счастью, раненых и погибших нет. Поврежден автомобиль миссии», – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что все автомобили миссии были соответственно маркированы большими знаками НМ, а офицеры имели шевроны наблюдательной миссии.

«Подчеркиваем, что подобные поступки являются грубым нарушением всех международных соглашений и еще раз подчеркивают бандитский характер террористических формирований ОРДО и ОРЛО», – сказано в сообщении.