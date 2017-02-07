Сегодня, 7 февраля, около 6:30 на автодороге государственного значения Мукачево - Рогатин вблизи села Квасы Раховского района Закарпатской области автобус сообщением Ясиня - Ужгород съехал с дороги в реку Тиса, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что на момент ДТП в автобусе находились около 15 пассажиров. По предварительной информации травмированных и погибших нет.

Фото: «Закарпатский корреспондент»

На месте происшествия работают спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части г. Рахов, медики и полицейские.