Представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз планирует усиливать поддержку Украины различными путями.

Об этом она сказала после завершения заседания Совета министров иностранных дел ЕС 6 февраля, сообщает Радио Свобода.

«ЕС желает сопровождать и даже больше поддерживать наших коллег в «нормандском формате» и работу ОБСЕ на местах. Мы об этом говорили с представителями Австрии, которая председательствует в ОБСЕ», - отметила Могерини.

В то же время, подчеркнула она, борьба с коррупцией в Украине для ЕС является ключевым элементом сотрудничества. «ЕС будет продолжать помогать Украине, особенно, в усилиях, которые прилагают Президент, премьер-министр и правительство для реформирования страны в сфере социальных и экономических мер и антикоррупции», - сказала она.

Могерини добавила, что особое внимание в ЕС будут уделять предоставлению со стороны государства населению услуг, призванных улучшить условия жизни украинцев.