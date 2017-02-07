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Метеорит пролетел над озером Мичиган в США, осветив небо над несколькими штатами на Среднем западе.

Падение метеорита было запечатлено на видео, а также зафиксировано полицией и американским метеоритным обществом в Индиане, Мичигане и других штатах, сообщает ЛІГА.net со ссылкой на FoxNews.

Как сообщили журналистам метеорологи, падение космического тела сопровождалось звуком удара, сотрясшего дома в регионе. 

Однако ученые до сих пор не установили, упал ли метеорит в воду или развалился в небе. 
ForUm

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