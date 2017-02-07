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Вчера, 6 февраля, в результате обстрела незаконными вооруженными формированиями из минометов поселка Курдюмовка погиб подросток.

Об этом на своей странице в Facebook заявил глава управления полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. 

«Поступила информация от родителей, в результате обстрела их сын, 2001 года рождения, получил осколочное ранение в сердце. Дал команду начальнику отделения лично вместе с военными врачами уехать в Курдюмовку и как можно скорее транспортировать парня в больницу. Уже в дороге стало известно, что парень умер», – написал он.

 

 
ForUm

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