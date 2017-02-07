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За прошедшие сутки, 6 февраля, в зоне проведения антитеррористической операции было зафиксировано 78 обстрелов, один украинский военный был ранен, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки наши позиции в районе Авдеевки были обстреляны из 152-миллиметровой артиллерии, танков, 120 и 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, на донецком направлении под обстрелы минометов попали Троицкое, Верхнеторецкое, Каменка, Луганское, Опытное и Зайцево», – говорится в сообщении.

На мариупольском направлении, по данным штаба, из 122-миллиметровой артиллерии, гранатометов и минометов различных калибров российские оккупанты обстреляли Богдановку, Новогригорьевку, Лебединское, Водяное, Гнутово, Широкино и Маринку. По Широкино огонь вел и танк, по Марьинке – БМП, а по Новотроицкому – крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении Крымское неоднократно обстреливала 122 миллиметровая артиллерия. Из минометов и гранатометов обстреливали Желтое и Крымское,  по Новозвановке вел огонь танк.

Напомним, 5 февраля было зафиксировано 94 обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
ForUm

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